Ещё
Москвичи прониклись «Витязями»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи прониклись «Витязями» 

Мослента 39 минут назад
Пользователи сервиса «Активный гражданин» высоко оценили запуск трехсекционных низкопольных трамваев «Витязь-М» на маршруте №24, который связывает восточные районы Москвы с Курским вокзалом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Мосгортранса».
По данным сервиса, почти 90 процентов участников опроса поставили нововведению максимально высокий балл. В общей сложности в голосовании приняли участие 140 тысяч человек.
«Средняя оценка составила 4,8 балла из пяти возможных — это говорит об эффективности нашей работы, направленной на повышение комфорта проезда жителей в городском транспорте», — уточнил главный инженер организации Павел Хмелев.
До запуска нового рейса в Москве трамваи «Витязь-М» курсировали по восьми маршрутам, которые проходят в центре, на юге и северо-востоке столицы.
Вагоны отличаются бесшумностью и плавностью хода и вмещают до 260 пассажиров. Транспорт адаптирован для маломобильных пассажиров, оборудован системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.
Мослента: последние новости
Москвичи прибрали за питомцами Москвичи стали дольше жить Названы самые частые ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО452
Макрон назвал себя «ровней Путину»171
Скрипалей отравили жидкостью119
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение