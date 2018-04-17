Москвичи прониклись «Витязями»

Пользователи сервиса «Активный гражданин» высоко оценили запуск трехсекционных низкопольных трамваев «Витязь-М» на маршруте №24, который связывает восточные районы Москвы с Курским вокзалом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Мосгортранса».

По данным сервиса, почти 90 процентов участников опроса поставили нововведению максимально высокий балл. В общей сложности в голосовании приняли участие 140 тысяч человек.

«Средняя оценка составила 4,8 балла из пяти возможных — это говорит об эффективности нашей работы, направленной на повышение комфорта проезда жителей в городском транспорте», — уточнил главный инженер организации Павел Хмелев.

До запуска нового рейса в Москве трамваи «Витязь-М» курсировали по восьми маршрутам, которые проходят в центре, на юге и северо-востоке столицы.

Вагоны отличаются бесшумностью и плавностью хода и вмещают до 260 пассажиров. Транспорт адаптирован для маломобильных пассажиров, оборудован системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.