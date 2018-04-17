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Из Самары пойдут дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург
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Из Самары пойдут дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург 

Волга Ньюс 48 минут назад
Из Самары в Москву назначается дополнительный поезд №137, который будет ежедневно отправляться от самарского Ж/Д Вокзала в 16:15 с 26 апреля по 13 мая.
Дополнительный поезд №207 будет отправляться из Самары 26, 27 апреля, а также с 28 апреля по 8 мая по четным числам в 21:50.
Поезд №138 из Москвы будет отправляться в Самару с 27 апреля по 14 мая ежедневно в 13:52.
Поезд №208 — 27, 28 апреля, а также с 29 апреля по 9 мая по нечетным числам в 23:28.
Поезд №275 из Самары в Питер отправится 3 мая в 4:38, а обратно — 4 и 8 мая в 13:35.
Поезд №237 Уфа — Самара — Москва отправится 27 апреля в 8:50, а поезд №238 Москва — Самара — Уфа — 28 апреля в 20:32.
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