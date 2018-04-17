МЖД: Ремонт платформы на станции «Очаково» в апреле не повлияет на график движения поездов

«Диспетчеры Московской железной дороги разработали технологические „окна“ на апрель для продолжения ремонта пассажирской платформы на станции „Очаково“ Киевского направления, которые позволяют проводить модернизацию пассажирской инфраструктуры без изменений в расписании пригородных поездов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ремонт проходит по заказу компании-перевозчика, которая является арендатором пригородных пассажирских платформ, расположенных в границах МЖД. Как поясняется, на станции «Очаково» проводится капитальный ремонт островной пассажирской платформы №2, у которой останавливаются пригородные поезда, следующие как в сторону Москвы , так и Московской области . На платформе заменят бетонные основания, напольное покрытие и специальные ограждения, а также поставят новые указатели и скамьи для отдыха пассажиров. Работы проходят поэтапно, без отмены посадки и высадки пассажиров на платформу.

«Ранее аналогичный ремонт завершился на соседней платформе. Одновременно на станции «Очаково» развернуты ремонтные работы в подземном пешеходном переходе, имеющем выходы на обе пассажирских платформы. По плану ремонта переход будет оснащен специальными пандусами для малобильных граждан. Работы проводятся в ночное время с 00:20 до 5:00, что позволило не вносить изменения в график движения пригородных поездов Киевского направления», — указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что МЖД приносит пассажирам извинения за временные неудобства. Как подчеркивается, модернизация пассажирской инфраструктуры направлена на повышение безопасности и качества обслуживания.