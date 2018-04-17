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МЖД: Ремонт платформы на станции «Очаково» в апреле не повлияет на график движения поездов
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МЖД: Ремонт платформы на станции «Очаково» в апреле не повлияет на график движения поездов 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Диспетчеры Московской железной дороги разработали технологические „окна“ на апрель для продолжения ремонта пассажирской платформы на станции „Очаково“ Киевского направления, которые позволяют проводить модернизацию пассажирской инфраструктуры без изменений в расписании пригородных поездов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ремонт проходит по заказу компании-перевозчика, которая является арендатором пригородных пассажирских платформ, расположенных в границах МЖД. Как поясняется, на станции «Очаково» проводится капитальный ремонт островной пассажирской платформы №2, у которой останавливаются пригородные поезда, следующие как в сторону Москвы, так и Московской области. На платформе заменят бетонные основания, напольное покрытие и специальные ограждения, а также поставят новые указатели и скамьи для отдыха пассажиров. Работы проходят поэтапно, без отмены посадки и высадки пассажиров на платформу.
«Ранее аналогичный ремонт завершился на соседней платформе. Одновременно на станции «Очаково» развернуты ремонтные работы в подземном пешеходном переходе, имеющем выходы на обе пассажирских платформы. По плану ремонта переход будет оснащен специальными пандусами для малобильных граждан. Работы проводятся в ночное время с 00:20 до 5:00, что позволило не вносить изменения в график движения пригородных поездов Киевского направления», — указано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что МЖД приносит пассажирам извинения за временные неудобства. Как подчеркивается, модернизация пассажирской инфраструктуры направлена на повышение безопасности и качества обслуживания.
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