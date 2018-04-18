Второй городской субботник пройдет в Москве 21 апреля

Москвичи получат все необходимые инструменты и смогут принять участие в развлекательной программе.

Очередной общегородской субботник состоится в столице 21 апреля. Москвичи будут приводить в порядок парки и скверы столицы.

Порядка 1,5 миллиона горожан приняли участие в первом городском субботнике. Они очистили от мусора, скопившегося за зиму, спортивные площадки и внутридворовые территории.

— Праздник будет такой же, как и 14 апреля. Почему я говорю «праздник»? Будет музыка, праздничное настроение, заработают всевозможные объекты торговли, полевой кухни. Кроме того, мы предоставим посадочный материал. Это делается для того, чтобы помочь родному городу стать более красивым и ухоженным, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Он пригласил всех москвичей принять участие в мероприятии а также рассказал об изменениях, которые ждут столицу этим летом.

— В этом году мы уложим 17 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия улично-дорожной сети. К работам уже приступили полным ходом с 12 апреля. Кроме того, будет уложено около четырех миллионов квадратных метров покрытия на внутриквартальных и внутридворовых территориях, — отметил Петр Бирюков.

Петр Бирюков отметил, что благоустройство коснется также отдельных улиц, которые прилегают к Большому Спасоглинищевскому переулку, и исторических улиц, например Кадашевской слободы. По его словам, работы будут проводиться по просьбе жителей.

Ремонт также будет ждать территорию у главного входа ВДНХ и аллею Космонавтов. Кроме того, летом 2018 года завершатся работы по благоустройству площади перед станцией метро «Улица 1905 года» и на Лесной улице.

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