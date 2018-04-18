Парки, скверы и зеленые территории: где пройдет городской субботник 21 апреля

Второй городской субботник пройдет в Москве 21 апреля. В первом, 14 апреля, приняли участие порядка 1,5 миллиона горожан. Жители привели в порядок внутридворовые территории и спортивные площадки, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

«В следующий субботник, 21 апреля, мы будем убираться в общественно значимых местах — парках, скверах», — сказал он.

По словам Петра Бирюкова, горожанам предоставят необходимые инструменты и организуют развлекательную программу.

«Праздник будет такой же, как и 14 апреля. Почему я говорю «праздник»? Будет музыка, праздничное настроение, заработают всевозможные объекты торговли, полевой кухни. Кроме того, мы предоставим посадочный материал. Это делается для того, чтобы помочь родному городу стать более красивым и ухоженным. И мы всех москвичей приглашаем поучаствовать в этом мероприятии», — добавил заммэра.

Также Петр Бирюков рассказал о том, какие изменения ждут город этим летом.

«В этом году мы уложим 17 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия улично-дорожной сети. К работам уже приступили полным ходом с 12 апреля. Кроме того, будет уложено около четырех миллионов квадратных метров покрытия на внутриквартальных и внутридворовых территориях. Будет благоустроено около трех тысяч дворов, заменены десятки тысяч элементов обустройства детских игровых и спортивных площадок», — отметил он.

17 миллионов квадратных метров дорог будет заменено по разработанной в Москве технологии бесшовного асфальтового покрытия. Полотно укладывается ровно, кроме того, этот способ позволяет увеличить срок службы дорог.

«Мы три года назад разработали и внесли такое предложение по бесшовному покрытию, чтобы, закрыв улицу для движения и проведя предварительную подготовку, нанести необходимые отметки, запустить одновременно несколько асфальтоукладчиков. Допустим, на Тверской улице работали сразу два десятка асфальтоукладчиков и порядка 50 асфальтовых катков. Буквально в прошлую пятницу на Фрунзенской набережной по всей длине, а это 2,2 километра, мы уложили асфальт бесшовно, сплошным ковром. Работали шесть асфальтоукладчиков, 15 катков. Работу по норме укладки нужно было выполнить за 48 часов, мы завершили за 36», — сказал Петр Бирюков.

Благоустройство коснется также отдельных улиц, прилегающих к Большому Спасоглинищевскому переулку, и исторических улиц, например Кадашёвской слободы. Работы будут проведены по просьбе жителей. Также ремонт ждет территорию у главного входа на ВДНХ и аллею Космонавтов. Этим летом завершатся работы по благоустройству площади перед станцией метро «Улица 1905 года» и на Лесной улице. ъ