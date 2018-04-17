Дополнительная электричка появится на участке Москва — Крюково

Перевозчик Ленинградского направления АО «Московско-Тверская ППК» сообщает, что для повышения качества обслуживания пассажиров с 30 апреля по рабочим дням в ночное время будет курсировать дополнительный пригородный поезд №6206 ( Москва — Крюково).

Так будет выглядеть его расписание:

Москва — отправление в 23.59,

Рижская — 0.04,

Останкино — 0.08,

Петровско-Разумовское — 0.12,

НАТИ — 0.14,

Моссельмаш — 0.17,

Ховрино — 0.20,

Левобережная — 0.23,

Планерная — 0.31,

Новоподрезково — 0.34,

Подрезково — 0.36,

Сходня — 0.39,

Фирсановская — 0.43,

Крюково — прибытие в 0.52.

Также в связи с невостребованностью у пассажиров с 30 апреля будет отменен поезд №6386 (Москва — Крюково) отправлением с платформы в 22.25.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайтах «МТ ППК», Яндекс. Расписание и ТУ-ТУ.