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Дополнительная электричка появится на участке Москва — Крюково
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Дополнительная электричка появится на участке Москва — Крюково 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Перевозчик Ленинградского направления АО «Московско-Тверская ППК» сообщает, что для повышения качества обслуживания пассажиров с 30 апреля по рабочим дням в ночное время будет курсировать дополнительный пригородный поезд №6206 (Москва — Крюково).
Так будет выглядеть его расписание:
Москва — отправление в 23.59,
Рижская — 0.04,
Останкино — 0.08,
Петровско-Разумовское — 0.12,
НАТИ — 0.14,
Моссельмаш — 0.17,
Ховрино — 0.20,
Левобережная — 0.23,
Химки — 0.26,
Планерная — 0.31,
Новоподрезково — 0.34,
Подрезково — 0.36,
Сходня — 0.39,
Фирсановская — 0.43,
Малино — 0.47,
Крюково — прибытие в 0.52.
Также в связи с невостребованностью у пассажиров с 30 апреля будет отменен поезд №6386 (Москва — Крюково) отправлением с платформы в 22.25.
Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайтах «МТ ППК», Яндекс. Расписание и ТУ-ТУ.
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