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Храм Деметры. Пассажиров встречает богиня плодородия
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Храм Деметры. Пассажиров встречает богиня плодородия 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
«Вечерка» продолжает серию публикаций о станциях метро — памятниках архитектуры.
«Проспект Мира» Кольцевой линии, как и многие другие, — станция уникальная. Уже мало кто помнит, но изначально она называлась «Ботанический сад» — в честь находящегося неподалеку Ботанического сада МГУ. Поэтому и оформление станции посвящено природе.
— На улице перед входом в вестибюль в специальной нише была установлена скульптура «Плодородие», — рассказывает архитектор Егор Куваев. — Конечно, это советский вариант Деметры — богини плодородия. Постепенно скульптура разрушилась, но при реконструкции станции в 2016 году ее восстановили.
«Проспект Мира» Кольцевой линии фигурирует в клипе группы «Браво» «Московский бит», снятом в 1993 году. По сценарию, в город приезжает известная группа и вызывает ажиотаж. Кадры, снятые на станции, появляются как раз на словах песни, где упоминается метрополитен: «Это бит ночного метро».
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