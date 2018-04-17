Храм Деметры. Пассажиров встречает богиня плодородия

«Вечерка» продолжает серию публикаций о станциях метро — памятниках архитектуры.

«Проспект Мира» Кольцевой линии, как и многие другие, — станция уникальная. Уже мало кто помнит, но изначально она называлась «Ботанический сад» — в честь находящегося неподалеку Ботанического сада МГУ . Поэтому и оформление станции посвящено природе.

— На улице перед входом в вестибюль в специальной нише была установлена скульптура «Плодородие», — рассказывает архитектор Егор Куваев. — Конечно, это советский вариант Деметры — богини плодородия. Постепенно скульптура разрушилась, но при реконструкции станции в 2016 году ее восстановили.

«Проспект Мира» Кольцевой линии фигурирует в клипе группы «Браво» «Московский бит», снятом в 1993 году. По сценарию, в город приезжает известная группа и вызывает ажиотаж. Кадры, снятые на станции, появляются как раз на словах песни, где упоминается метрополитен: «Это бит ночного метро».