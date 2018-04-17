В Белгороде дачники смогут ездить на электричках по льготным тарифам

В дачный сезон в Белгородской области действует льготный тариф на проезд к дачным участкам в выходные и праздничные дни, сообщила пресс-служба регионального департамента строительства и транспорта.

С 14 апреля по 28 октября можно будет ездить в автобусах пригородных маршрутов со скидкой в 50%, в пригородных поездах — со скидкой в 20% от стоимости проезда с «0» по «6» зону включительно.

Подробнее о маршрутах, которые ездят по льготным тарифам, можно узнать на сайте перевозчика АО «ППК „Черноземье“.