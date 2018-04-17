Листва на деревьях Московского региона появится в начале мая

Подмосковье и Москве уже с 1-2 мая начнется пробуждение почек на ветвях деревьев, и на них появятся первые листья, сообщила корреспонденту РИАМО представитель гидрометеорологического бюро столицы и Московской области.

«Осталось подождать десять дней, чуть больше может, и 1-2 мая начнут появляться первые листья, и все будет нормально. Сейчас мы не выбиваемся из графика, почки всегда распускаются в начале мая», — сказала собеседник агентства.

Также главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк отметил, что уже начали цвести некоторые виды растений.

«Погода очень благоприятная для роста растений, поэтому сейчас все активно распускается и цветет», — пояснил Дубенюк.

Ранее в Ботаническом саду МГУ уже расцвели первые алые тюльпаны. Кроме того, в «Аптекарском огороде» должны были распуститься нарциссы, гиацинты, первые рододендроны и магнолии.