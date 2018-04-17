Ещё
Листва на деревьях Московского региона появится в начале мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Листва на деревьях Московского региона появится в начале мая 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО, Александр Кожохин
В Подмосковье и Москве уже с 1-2 мая начнется пробуждение почек на ветвях деревьев, и на них появятся первые листья, сообщила корреспонденту РИАМО представитель гидрометеорологического бюро столицы и Московской области.
«Осталось подождать десять дней, чуть больше может, и 1-2 мая начнут появляться первые листья, и все будет нормально. Сейчас мы не выбиваемся из графика, почки всегда распускаются в начале мая», — сказала собеседник агентства.
Также главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк отметил, что уже начали цвести некоторые виды растений.
«Погода очень благоприятная для роста растений, поэтому сейчас все активно распускается и цветет», — пояснил Дубенюк.
Ранее в Ботаническом саду МГУ уже расцвели первые алые тюльпаны. Кроме того, в «Аптекарском огороде» должны были распуститься нарциссы, гиацинты, первые рододендроны и магнолии.
РИАМО: последние новости
Продолжительность жизни москвичей увеличилась почти на 4 года за 7 лет Работы по реставрации кинотеатра «Художественный» в Москве продлили до конца 2020 года Тип будущей станции московского метро «Нижние Мневники» изменили с берегового на островной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью79
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами105
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе65
США ударят по Китаю145
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа186
Видео
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
01:18
В Кремле назвали единственные легитимные санкции
Политика
03:32
Кобзон объявил Киркорова своим преемником
Шоу-бизнес
04:16
Москвичи смогут увидеть причину отказа в записи к врачу
Новости Москвы
02:58
Макрон назвал себя «ровней Путину»
Политика
02:11
Воробьев произвел кадровые перестановки
Политика
Памфилова получила премию «Менеджер года»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение