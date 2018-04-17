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Москвичи смогут увидеть причину отказа в записи к врачу
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Москвичи могут получить возможность видеть причину отказа в записи к врачу-специалисту к началу 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сервис, который позволит москвичам узнавать, по какой причине, они не могут записаться к врачу-специалисту, может быть готов к концу 2018 — началу 2019 г. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
«Сегодня Сергей Семенович (мэр Москвы Сергей Собянин — прим. Агентства «Москва») поставил задачу унифицировать и усовершенствовать систему (государственную Единую медицинскую информационно-аналитическую систему города Москвы — прим. Агентства «Москва») так, чтобы пациент при попытке записаться самостоятельно на прием к врачу в случае, если не получается, понимал, почему не получается. Чтобы мы получали дополнительный сигнал, связывались с пациентом и решали проблему сейчас.
Я не могу вам назвать точные, конкретные сроки, но это будет, я думаю, к концу этого года — к началу следующего такая возможность появится», — сказал А. Хрипун.
Он пояснил, что в настоящее время один из сервисов системы ЕМИАС — аналитический, предоставляет такую информацию только тем, кто имеет доступ к системе.
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