Москвичи смогут увидеть причину отказа в записи к врачу

Москвичи могут получить возможность видеть причину отказа в записи к врачу-специалисту к началу 2019 г.

Сервис, который позволит москвичам узнавать, по какой причине, они не могут записаться к врачу-специалисту, может быть готов к концу 2018 — началу 2019 г. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«Сегодня Сергей Семенович (мэр Москвы Сергей Собянин — прим. Агентства «Москва») поставил задачу унифицировать и усовершенствовать систему (государственную Единую медицинскую информационно-аналитическую систему города Москвы — прим. Агентства «Москва») так, чтобы пациент при попытке записаться самостоятельно на прием к врачу в случае, если не получается, понимал, почему не получается. Чтобы мы получали дополнительный сигнал, связывались с пациентом и решали проблему сейчас.

Я не могу вам назвать точные, конкретные сроки, но это будет, я думаю, к концу этого года — к началу следующего такая возможность появится», — сказал А. Хрипун.

Он пояснил, что в настоящее время один из сервисов системы ЕМИАС — аналитический, предоставляет такую информацию только тем, кто имеет доступ к системе.