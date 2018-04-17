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Второй участок южного дублера Кутузовского проспекта построят к 2020 году
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Второй участок южного дублера Кутузовского проспекта построят к 2020 году 

Авторадио 1 час назад
Фото: ДорИнфо
Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, строительство дублера от развязки на пересечении с улицей Минская до Третьего транспортного кольца начнется в ближайшее время. Сейчас ведутся строительные работы на участке от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Протяженность бессветофорного дублера составит почти 15 километров. Скорость на нем будет ограничена до 80 километров в час.
В этом году также планируется начать строительство северного дублера Кутузовского проспекта. Новая магистраль пройдет от развязки на пересечении МКАД с дорогой «Северный обход города Одинцово» до Третьего транспортного кольца.
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