Второй участок южного дублера Кутузовского проспекта построят к 2020 году

Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев , строительство дублера от развязки на пересечении с улицей Минская до Третьего транспортного кольца начнется в ближайшее время. Сейчас ведутся строительные работы на участке от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Протяженность бессветофорного дублера составит почти 15 километров. Скорость на нем будет ограничена до 80 километров в час.

В этом году также планируется начать строительство северного дублера Кутузовского проспекта. Новая магистраль пройдет от развязки на пересечении МКАД с дорогой «Северный обход города Одинцово» до Третьего транспортного кольца.