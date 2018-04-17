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Строительство участка южного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить к 2020 г.
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Строительство участка южного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить к 2020 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Второй участок южного дублера Кутузовского проспекта могут построить к 2020 г., сообщает информационная служба портала Стройкомплекса Москвы.
«Строительство участка южного дублера Кутузовского проспекта от развязки на пересечении с ул. Минская до Третьего транспортного кольца начнется в ближайшее время. Основные работы планируется завершить до конца 2019 г.», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.
Он отметил, что проект включает в себя демонтаж железнодорожных путей и стрелок, переустройство коммуникаций, которые попадут в зону строительства дублера и съезда на ул. Поклонная, а также строительство путепровода длиной более 200 м через железную дорогу. А. Бочкарев напомнил, что на южном дублере Кутузовского проспекта будет шесть полос для движения — по три в каждую сторону. Длина второго участка составит 6,27 км.
«Скорость движения на южном дублере ограничат до 80 км/час, но бессветофорный режим позволит обеспечить высокую пропускную способность трассы», — добавил А. Бочкарев.
В настоящее время ведутся работы на первом этапе строительства дублера на участке от Аминьевского шоссе до ул. Минская, включая развязку на пересечении с ул. Минская. Южный дублер Кутузовского проспекта пройдет по территории промзоны «Очаково», вдоль Киевского направления Московской железной дороги через районы Очаково-Матвеевское, Раменки, Фили-Давыдково и Дорогомилово. Изначально к строительству трассы планировали привлечь инвесторов, но затем было решено возводить ее за счет города.
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