Одинокие кошки и собаки нашли хозяев на фестивале «Пасхальный дар»

11 червероногих обитателей зооприютов нашли хозяев на фестивале «Пасхальный дар», который в этом году был посвящен благотворительности. Об этом рассказали агентству городских новостей «Москва» в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Три фестивальные площадки на Тверском бульваре были посвящены защите бездомных животных. Там прошли акции в поддержу фондом помощи одиноким собакам и кошкам.