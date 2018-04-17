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Одинокие кошки и собаки нашли хозяев на фестивале «Пасхальный дар»
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Одинокие кошки и собаки нашли хозяев на фестивале «Пасхальный дар» 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
11 червероногих обитателей зооприютов нашли хозяев на фестивале «Пасхальный дар», который в этом году был посвящен благотворительности. Об этом рассказали агентству городских новостей «Москва» в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Три фестивальные площадки на Тверском бульваре были посвящены защите бездомных животных. Там прошли акции в поддержу фондом помощи одиноким собакам и кошкам.
Любой желающий мог посетить выставку кошек и собак из зооприютов. Горожане приобрели 480 кг корма и другие товары, а восемь собак и три кошки обрели хозяев. Одним из тех, кто забрал животное, стал столичный Мэр Сергей Собянин. Глава города взял из приюта собаку по кличке Джоуи.
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