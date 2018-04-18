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П. Бирюков: Работы в рамках месячника по благоустройству в Москве завершены на 50%
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П. Бирюков: Работы в рамках месячника по благоустройству в Москве завершены на 50% 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом журналистам заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«На текущий момент в рамках месячника благоустройства выполнено примерно 50%. Во время проведения месячника ведутся работы по уборке дворов, газонов, по приведению в порядок фасадов и элементов зданий. У нас в городе большое количество светового оборудования, которое тоже нужно приводить порядок. В этом году, мы раньше чем обычно начали проводить работы по ремонту и разметке дорог», — сказал П. Бирюков.
Он напомнил, что в рамках месячника в городе проводится два субботника. В первом 14 апреля приняли участие порядка 1,5 млн человек.
«Мы наводили порядок во дворах и спортивных площадках, а 21 апреля мы выйдем в парки, скверы и лесные массивы», — сказал заммэра.
С 1 по 30 апреля в Москве проходит месячник по уборке и благоустройству городских территорий.
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