П. Бирюков: Работы в рамках месячника по благоустройству в Москве завершены на 50%

Об этом журналистам заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

«На текущий момент в рамках месячника благоустройства выполнено примерно 50%. Во время проведения месячника ведутся работы по уборке дворов, газонов, по приведению в порядок фасадов и элементов зданий. У нас в городе большое количество светового оборудования, которое тоже нужно приводить порядок. В этом году, мы раньше чем обычно начали проводить работы по ремонту и разметке дорог», — сказал П. Бирюков.

Он напомнил, что в рамках месячника в городе проводится два субботника. В первом 14 апреля приняли участие порядка 1,5 млн человек.

«Мы наводили порядок во дворах и спортивных площадках, а 21 апреля мы выйдем в парки, скверы и лесные массивы», — сказал заммэра.

С 1 по 30 апреля в Москве проходит месячник по уборке и благоустройству городских территорий.