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Возле ярмарки на Семёновской площади расцвели сакуры
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Возле ярмарки на Семёновской площади расцвели сакуры 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Эффектные световые деревья в пышных розовых цветах украсили площадь возле Фермерской ярмарки в Соколиной горе.
В рамках городского спецпроекта «Сакуры» искусственные деревья украсили в Восточном административном округе сразу несколько районов. Их можно увидеть на площадке у памятника первому гвардейцу Преображенского полка Сергею Бухвостову, на Преображенской площади возле кинотеатра им. Моссовета, а также около префектуры ВАО. Кроме того, сакуры можно заметить на Госпитальном валу, Гольяновских прудах и в Перовском парке культуры и отдыха.
Напомним, что горожане могут полюбоваться в Москве цветением настоящей сакуры — в «Аптекарском огороде» и в Японском саду Ботанического сада МГУ, а также в Бирюлевском дендропарке и рядом с главным зданием МГУ. Сакура цветет около недели, обычно в конце апреля — начале мая.
Фото: Светлана Яковлева.
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