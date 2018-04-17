Возле ярмарки на Семёновской площади расцвели сакуры

Эффектные световые деревья в пышных розовых цветах украсили площадь возле Фермерской ярмарки в Соколиной горе.

В рамках городского спецпроекта «Сакуры» искусственные деревья украсили в Восточном административном округе сразу несколько районов. Их можно увидеть на площадке у памятника первому гвардейцу Преображенского полка Сергею Бухвостову, на Преображенской площади возле кинотеатра им. Моссовета, а также около префектуры ВАО. Кроме того, сакуры можно заметить на Госпитальном валу, Гольяновских прудах и в Перовском парке культуры и отдыха.