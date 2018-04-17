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ДИТ Москвы: в столице все готово к запуску беспилотного транспорта
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ДИТ Москвы: в столице все готово к запуску беспилотного транспорта 

Банки.ру 1 час назад
Беспилотный транспорт в Москве может стать реальностью уже в ближайшее время.
Заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин сообщил, что технологически запуск беспилотного транспорта в столице займет около трех месяцев.
«К сожалению, сейчас есть ограничения со стороны законодательства. Когда будут внесены необходимые изменения в законодательство, беспилотный транспорт в Москве запустится в кратчайшие сроки», — сказал он на конференции журналистам.
Ранее оператор Tele 2 протестировал беспилотное управление поездами в московском метрополитене и беспилотное управление поездом «Сапсан».
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