ДИТ Москвы: в столице все готово к запуску беспилотного транспорта

Беспилотный транспорт в Москве может стать реальностью уже в ближайшее время.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин сообщил, что технологически запуск беспилотного транспорта в столице займет около трех месяцев.

«К сожалению, сейчас есть ограничения со стороны законодательства. Когда будут внесены необходимые изменения в законодательство, беспилотный транспорт в Москве запустится в кратчайшие сроки», — сказал он на конференции журналистам.

Ранее оператор Tele 2 протестировал беспилотное управление поездами в московском метрополитене и беспилотное управление поездом «Сапсан».

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