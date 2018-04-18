Пассажиров московского метро узнают в лицо

В московском метро в преддверии чемпионата мира по футболу начали тестировать систему распознавания лиц. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам сотрудников подземки, оборудование установили еще в марте, оно обошлось в 30 миллионов рублей.

На каких именно станциях установлены камеры, не сообщается. Известно только то, что речь идет о местах с большим количеством пассажиров неподалеку от мест проведения матчей.

Система распознает до 20 человек в секунду по фотографиям из федерального розыска. В случае совпадения соответствующий сигнал поступает в полицию. Работники метро сообщили, что с помощью этой системы удалось выявить нескольких преступников, но конкретного числа не назвали.