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Пассажиров московского метро узнают в лицо
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Пассажиров московского метро узнают в лицо 

Мослента 43 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В московском метро в преддверии чемпионата мира по футболу начали тестировать систему распознавания лиц. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По словам сотрудников подземки, оборудование установили еще в марте, оно обошлось в 30 миллионов рублей.
На каких именно станциях установлены камеры, не сообщается. Известно только то, что речь идет о местах с большим количеством пассажиров неподалеку от мест проведения матчей.
Система распознает до 20 человек в секунду по фотографиям из федерального розыска. В случае совпадения соответствующий сигнал поступает в полицию. Работники метро сообщили, что с помощью этой системы удалось выявить нескольких преступников, но конкретного числа не назвали.
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 Ещё 3 источника 
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