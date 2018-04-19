Минтранс запретит перевозить детей в колясках в метро

Минтранс решил запретить перевозить детей в колясках в метро

Минтранс предлагает установить запрет на провоз детей в детских колясках в метро как таковом. Под ограничения попадают станции, вагоны и межстанционные переходы. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Помимо этого, в метро запрещается заниматься предпринимательской и иной деятельностью без письменного разрешения перевозчика, а также попрошайничать.

Кроме того, новые правила обяжут пассажиров уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Приказ, в случае его одобрения, должен вступить в силу 29 декабря 2018 года.