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Минтранс запретит перевозить детей в колясках в метро
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Минтранс решил запретить перевозить детей в колясках в метро 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минтранс предлагает установить запрет на провоз детей в детских колясках в метро как таковом. Под ограничения попадают станции, вагоны и межстанционные переходы. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Помимо этого, в метро запрещается заниматься предпринимательской и иной деятельностью без письменного разрешения перевозчика, а также попрошайничать.
Кроме того, новые правила обяжут пассажиров уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Приказ, в случае его одобрения, должен вступить в силу 29 декабря 2018 года.
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