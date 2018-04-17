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Продолжительность жизни москвичей увеличилась на 4 года
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Продолжительность жизни москвичей увеличилась на 4 года 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Средняя продолжительность жизни в Москве за последние 7 лет выросла на 3,7 года до 78 лет. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Важнее жизни есть только жизнь. За последние семь лет мы увеличили ожидаемую продолжительность жизни москвичей на 3,7 года, практически до 78 лет», — отметил столичный градоначальник.
Мэр Москвы отметил, что продолжительность жизни в столице приблизилась к мировым стандартам. Также, почти на треть снизилась младенческая смертность, показатель смертности населения в трудоспособном возрасте снизился на 28%.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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