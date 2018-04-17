Продолжительность жизни москвичей увеличилась на 4 года

«Важнее жизни есть только жизнь. За последние семь лет мы увеличили ожидаемую продолжительность жизни москвичей на 3,7 года, практически до 78 лет», — отметил столичный градоначальник.

Мэр Москвы отметил, что продолжительность жизни в столице приблизилась к мировым стандартам. Также, почти на треть снизилась младенческая смертность, показатель смертности населения в трудоспособном возрасте снизился на 28%.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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