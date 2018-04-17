В СЗАО ярмарки выходного дня заработают 20 апреля

Уже 20 апреля в Москве и округе заработают ярмарки выходного дня. Как и раньше, они будут работать с пятницы по воскресенье с 8.00 до 20.00. Но есть и нововведения. В этом году смогут торговать продукцией со своих дач и огородов пенсионеры и инвалиды.

На каждой площадке для них закрепят по одному месту. Все торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно. Всего в округе будут работать восемь ярмарок.

— Самой большой станет площадка на 90 торговых места на Маршала Катукова, владение 18, самой маленькой — на 12 мест — площадка на Туристской, владение 6, — сообщила пресс-секретарь ГБУ «Московские ярмарки» Светлана Павлянчина.

Ярмарка выходного дня в районе Щукино переедет на новое место. В этом году площадка откроется рядом с домом 42 по Авиационной улице.

Пенсионерам и инвалидам, желающим торговать своей продукцией на ярмарках, нужно подать заявление через официальный сайт мэра и Правительства Москвы mos.ru , раздел «Услуги» / «Бизнес» / «Розничная торговля и общепит» / «Предоставление места для продажи товаров на ярмарке выходного дня».

Где будут работать ярмарки в СЗАО:

ул. Маршала Катукова, вл. 18;

ул. Маршала Тухачевского, вл. 32-34;

ул. Авиационная, дом 42;

ул. Дубравная, вл. 35;

ул. Туристская, вл. 16, корп. 2;

ул. Саляма Адиля, вл. 4;

ул. Туристская, вл. 6;

пр. Стратонавтов, вл. 9, корп. 2.