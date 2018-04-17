Сергей Левкин: Стартовал сбор заявок на участие в фотоконкурсе «Планета Москва»

В шестой раз Департамент градостроительной политики города Москвы проводит конкурс городской фотографии «Планета Москва — 2018».

Заявки от всех желающих будут принимать до 22 июля 2018 года. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Фотоконкурс — это хороший повод привлечь внимание общественности к работе Департамента градостроительной политики города Москвы. Важно, чтобы в своих работах участники смогли отразить наиболее значимые, позитивные, по их мнению, изменения, произошедшие в городе за последнее время, и запечатлеть данный отрезок истории столицы в фотоработах. Оценивать участников будет профессиональное жюри в каждой номинации. Подписчики страниц Департамента в соцсетях выберут победителя в номинации «Народное голосование», а многочисленные посетители выставки финалистов конкурса смогут не только оценить мастерство фотографов, но и насладиться городскими пейзажами и необычными ракурсами на знакомые московские улочки, — отметил Сергей Левкин

Профессиональные фотографы и любители могут направить на электронный адрес Департамента dgp.mos@yandex.ru не более трех работ, фотографии должны быть сделаны после 1 августа 2017 года на территории Москвы.

Победителей конкурса «Планета Москва» будут ждать интересные награды: участие в выставках на ВДНХ или в парке Зарядье и другие.

В этом году предлагаются следующие номинации для фоторабот:

Архитектура

Акцент на одном здании, интерьере, либо экстерьере, элементах фасадов и внутреннего убранства

Пейзаж

Отражение группы объектов, снятое как с уровня земли, так и с верхних точек

Москва и москвичи. Комфортный город

Акцент на людях

Динамика мегаполиса

Возможные темы: транспорт, Москва — город для бизнеса, Москва строительная.