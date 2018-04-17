Ещё
Сергей Левкин: Стартовал сбор заявок на участие в фотоконкурсе «Планета Москва»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Левкин: Стартовал сбор заявок на участие в фотоконкурсе «Планета Москва» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В шестой раз Департамент градостроительной политики города Москвы проводит конкурс городской фотографии «Планета Москва — 2018».
Заявки от всех желающих будут принимать до 22 июля 2018 года. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
— Фотоконкурс — это хороший повод привлечь внимание общественности к работе Департамента градостроительной политики города Москвы. Важно, чтобы в своих работах участники смогли отразить наиболее значимые, позитивные, по их мнению, изменения, произошедшие в городе за последнее время, и запечатлеть данный отрезок истории столицы в фотоработах. Оценивать участников будет профессиональное жюри в каждой номинации. Подписчики страниц Департамента в соцсетях выберут победителя в номинации «Народное голосование», а многочисленные посетители выставки финалистов конкурса смогут не только оценить мастерство фотографов, но и насладиться городскими пейзажами и необычными ракурсами на знакомые московские улочки, — отметил Сергей Левкин.
Профессиональные фотографы и любители могут направить на электронный адрес Департамента dgp.mos@yandex.ru не более трех работ, фотографии должны быть сделаны после 1 августа 2017 года на территории Москвы.
Победителей конкурса «Планета Москва» будут ждать интересные награды: участие в выставках на ВДНХ или в парке Зарядье и другие.
В этом году предлагаются следующие номинации для фоторабот:
Архитектура
Акцент на одном здании, интерьере, либо экстерьере, элементах фасадов и внутреннего убранства
Пейзаж
Отражение группы объектов, снятое как с уровня земли, так и с верхних точек
Москва и москвичи. Комфортный город
Акцент на людях
Динамика мегаполиса
Возможные темы: транспорт, Москва — город для бизнеса, Москва строительная.
Вечерняя Москва: последние новости
Средняя продолжительность жизни москвичей выросла до 77,9 года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли павильон «Космос» на ВДНХ Тип станции «Нижние Мневники» изменился на островной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью79
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами105
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе65
США ударят по Китаю145
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа186
Видео
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
01:18
В Кремле назвали единственные легитимные санкции
Политика
03:32
Кобзон объявил Киркорова своим преемником
Шоу-бизнес
04:16
Москвичи смогут увидеть причину отказа в записи к врачу
Новости Москвы
02:58
Макрон назвал себя «ровней Путину»
Политика
02:11
Воробьев произвел кадровые перестановки
Политика
Памфилова получила премию «Менеджер года»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение