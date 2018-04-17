В Москве благоустроят четыре парка

Участники «Активного гражданина» поддержали проекты благоустройства четырех московских парков. Об этом сообщается на официальном портале сервиса. Парки благоустроят в Бескудниковском, Дмитровском районах, в Северном Бутове и в Зеленограде.

Парк «Вагоноремонт» на севере Москвы В Дмитровском районе на севере Москвы в этом году планируется обновить парк «Вагоноремонт». Он расположен между улицей Ангарская, улицей Лобненская и улицей Софьи Ковалевской.

Авторы нового проекта благоустройства предложили расширить функционал парка. Там планируется создать отдельные зоны для тихого отдыха: одну предлагается разместить среди сосен, другую — среди берез. Также в парке оборудуют детские площадки, установят беседку для отдыха, небольшое кафе, организуют спортивную зону с тренажерами, теннисными и шахматными столами, площадкой для игры в городки.

В опросе по благоустройству парка приняли участие 1416 жителей. 87,2% — поддержали проект благоустройства парка.

Парк Святослава Федорова в Бескудниковском районе В 2018 году также планируется реконструировать парк имени Святослава Федорова между Дмитровским шоссе и улицей Селигерская. Авторы проекта предлагают создать в парке «Сад ароматов» с благоухающими целебными травами, обустроить аллею зонтов, уличную библиотеку, спортивные, детские и танцевальные площадки, а также площадки для выгула и дрессировки собак.

На главной аллее установят сухие фонтаны и сцены для концертов. Также в парке появятся велодорожки, которые зимой превратятся в лыжные трассы.

Проект благоустройства парка обсудили 1329 участников голосования. 88,26% поддержали планы по реконструкции.

"Парк Победы" в Зеленограде «Парк Победы» находится в самом центре Зеленограда, между префектурой и Дворцом культуры. Там отремонтируют каскадный фонтан, заменят фонари, обустроят дорожки для бегунов и велосипедистов и восстановить газоны.

На месте автомобильной парковки в центре парка появятся детские игровые площадки. Главной точкой притяжения станет Большой городской пруд. Там построят понтон с площадками для танцев и лодочной станцией и оборудуют места для рыбалки.

В голосовании приняли участие 2148 жителей Зеленограда. Проект нового парка одобрили 87,94%.

Парк в пойме реки Битца в Северном Бутово Благоустройство коснется и парк в пойме реки Битца в Северном Бутово. Он находится между улицами Ратная и Знаменские Садки.

Парк предлагается разделить на функциональные зоны: спортивно-игровую, прогулочную для отдыха, а также для массовых мероприятий. В первой будут спортивные площадки с трибунами, атлетические площадки с тренажерами и турниками, во второй обустроят прогулочные дорожки с местами для отдыха. Также в парке построят амфитеатр на естественном склоне. Дорожки вокруг Верхнего и Малого Качаловских прудов выложат плиткой, а через реку сделают пешеходные мостики.

Проект обновления парка поддержали 93,16% из 1228 участников опроса.