«Аэроэкспресс» запустил дополнительные поезда в Домодедово

Дополнительные рейсы аэроэкспрессов запустят в Домодедово с 23 апреля, сообщает пресс-служба «Аэроэкспресс».

Добраться в аэропорт на аэроэкспрессах теперь можно с 5:30 до 0:30. Доехать из Домодедово в Москву можно с 5:15 до 0:30.

Ранее первый поезд отходил от Павелецкого вокзала в 6:00, последний поезд отправлялся в 0:00.

Аэроэкспрессы по маршруту Павелецкий вокзал — Домодедово — Павелецкий вокзал курсируют с интервалом в 30 минут. Время в пути составляет 45 минут.

Сегодня же «Аэроэкспресс» отменил плату за провоз в поездах домашних животных и велосипедов. Теперь пассажирам не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета.