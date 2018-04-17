Ещё
«Аэроэкспресс» запустил дополнительные поезда в Домодедово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аэроэкспресс» запустил дополнительные поезда в Домодедово 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Дополнительные рейсы аэроэкспрессов запустят в Домодедово с 23 апреля, сообщает пресс-служба «Аэроэкспресс».
Добраться в аэропорт на аэроэкспрессах теперь можно с 5:30 до 0:30. Доехать из Домодедово в Москву можно с 5:15 до 0:30.
Ранее первый поезд отходил от Павелецкого вокзала в 6:00, последний поезд отправлялся в 0:00.
Аэроэкспрессы по маршруту Павелецкий вокзал — Домодедово — Павелецкий вокзал курсируют с интервалом в 30 минут. Время в пути составляет 45 минут.
Сегодня же «Аэроэкспресс» отменил плату за провоз в поездах домашних животных и велосипедов. Теперь пассажирам не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета.
Москва24: последние новости
Памятник московским пожарным открылся на Пречистенке На портале "Наш город" открылись весенне-летние темы для обращений Москва онлайн покажет воздушное шоу о покорении космоса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю134
Коса Тузла стала федеральной собственностью48
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа181
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе23
Крымский мост потроллил Украину151
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
04:00
В Кремле надеются на возвращение Telegram
Политика
01:12
Лавров осудил удары по Сирии
Политика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение