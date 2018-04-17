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Почти 10 млн пациентов зарегистрированы в столичной системе ЕМИАС
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Почти 10 млн пациентов зарегистрированы в столичной системе ЕМИАС 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Столичная система ЕМИАС насчитывает около 10 млн зарегистрированных пациентов. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
«В базе данных ЕМИАС находятся те, кто за последние четыре года с момента создания этой системы хотя бы один раз пришли в поликлинику. Таких около 10 млн», — сказал А. Хрипун.
Согласно материалам, подготовленным к заседанию президиума правительства столицы, в Москве сформирована сеть медицинских учреждений в составе 35 крупных многопрофильных больниц, 13 центров специализированной помощи и 86 амбулаторных центров.
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 Ещё 5 источников 
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