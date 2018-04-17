Почти 10 млн пациентов зарегистрированы в столичной системе ЕМИАС 

Столичная система ЕМИАС насчитывает около 10 млн зарегистрированных пациентов. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
«В базе данных ЕМИАС находятся те, кто за последние четыре года с момента создания этой системы хотя бы один раз пришли в поликлинику. Таких около 10 млн», — сказал А. Хрипун.
Согласно материалам, подготовленным к заседанию президиума правительства столицы, в Москве сформирована сеть медицинских учреждений в составе 35 крупных многопрофильных больниц, 13 центров специализированной помощи и 86 амбулаторных центров.