С. Собянин поручил усовершенствовать систему контроля записи москвичей к врачам узкой специальности 

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичному департаменту здравоохранения усовершенствовать систему контроля записи жителей города к врачам узкой специальности. Такое поручение он дал в ходе заседания президиума правительства Москвы.
«К сожалению, у нас система мониторинга ЕМИАС не позволяет четко выделить проблемные зоны в записи к врачам, к которым трудно записаться. Я попросил бы разобраться с этим вопросом и выявить понятную систему контроля за записью к врачам узкой специальности», — сказал С. Собянин.
В свою очередь руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун уточнил, что его ведомство совместно со столичным департаментом информационных технологий работают над этим вопросом.