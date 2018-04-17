С. Собянин поручил усовершенствовать систему контроля записи москвичей к врачам узкой специальности

«К сожалению, у нас система мониторинга ЕМИАС не позволяет четко выделить проблемные зоны в записи к врачам, к которым трудно записаться. Я попросил бы разобраться с этим вопросом и выявить понятную систему контроля за записью к врачам узкой специальности», — сказал С. Собянин.