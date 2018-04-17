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С. Собянин поручил усовершенствовать систему контроля записи москвичей к врачам узкой специальности
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С. Собянин поручил усовершенствовать систему контроля записи москвичей к врачам узкой специальности 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: Звездный бульвар
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичному департаменту здравоохранения усовершенствовать систему контроля записи жителей города к врачам узкой специальности. Такое поручение он дал в ходе заседания президиума правительства Москвы.
«К сожалению, у нас система мониторинга ЕМИАС не позволяет четко выделить проблемные зоны в записи к врачам, к которым трудно записаться. Я попросил бы разобраться с этим вопросом и выявить понятную систему контроля за записью к врачам узкой специальности», — сказал С. Собянин.
В свою очередь руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун уточнил, что его ведомство совместно со столичным департаментом информационных технологий работают над этим вопросом.
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 Ещё 17 источников 
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