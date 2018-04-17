В Екатеринбурге предложили продавать проездные на метро по паспорту

Депутат городской думы Екатеринбурга Николай Косарев предложил ввести покупку транспортных карт для проезда в метро по паспорту с целью идентификации пассажиров, пишет URA.RU.

«В аэропорт без паспорта нельзя, в поезд нельзя — почему бы нам не создать такую систему, при которой постоянные пассажиры метрополитена покупали бы «Екарты» по паспорту. А мы бы потом знали, что за человек пришел в метро. Давайте подумаем и посчитаем, сколько будет стоить ввести такую систему», — заявил Косарев в ходе заседания гордумы.

В свою очередь директор ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Андрей Панаиотиди возразил, что технически такую систему реализовать довольно сложно. По его словам, сейчас трудно оценить, как предложенное нововведение усилит безопасность метрополитена Екатеринбурга.