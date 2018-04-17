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Проверить здоровье: 21 апреля в парках состоится акция «Пульс города»
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Проверить здоровье: 21 апреля в парках состоится акция «Пульс города» 

Вести.Ru 2 часа назад
21 апреля телеканал «Москва 24» в пятый раз проведет акцию «Пульс города», в рамках которой горожане смогут получить консультации у лучших врачей города.
Проверить здоровье можно будет с 12:00 до 20:00 в мобильных пунктах в парке «Зарядье» (павильон «Купол»), на Тверской площади, в Парке искусств «Музеон» (павильон «Школа»), в Саду им. Баумана, на ВДНХ (павильон №59 «Зерно»), в парке «Сокольники» (павильон на Фестивальной площади) и в саду "Эрмитаж".
Вместе с врачами общей практики и врачами-дерматологами на четырех площадках будут присутствовать известные столичные медики. А в студии телеканала «Москва 24» соберется профессиональный медицинский совет. В режиме реального времени он будет рассматривать каждый случай, который вызовет опасение медиков и поможет врачам диагностических пунктов в спорных ситуациях.
Акция «Пульс города» впервые стартовала в сентябре 2017, мобильные пункты были развернуты в парках столицы. Второй этап состоялся в октябре 2017 года в вестибюлях семи станций Московского центрального кольца. В декабре акция прошла на городских катках, а в феврале 2018 года — в парках столицы. За это время медики проконсультировали почти 3 тысячи человек. Все они прошли первичное медицинское обследование и поверили свое здоровье.
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