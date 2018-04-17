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Синоптики: Около 40 процентов месячной нормы осадков обрушатся на Москву 18 апреля
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Синоптики: Около 40 процентов месячной нормы осадков обрушатся на Москву 18 апреля 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Месячная норма для апреля составляет 44 миллиметра осадков.
Около 40 процентов месячной нормы осадков ожидается в столице в среду, 18 апреля.
Согласно данным пресс-службы Росгидромета, в ночь на среду в городе выпадет порядка 13 миллиметров осадков в виде дождя. В дневные часы 18 апреля выльется еще четыре миллиметра. По информации синоптиков, месячная норма для апреля составляет 44 миллиметра.
Предстоящей ночью температура воздуха опустится до 11 градусов выше ноля. Днем ожидается около 14 градусов по Цельсию.
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