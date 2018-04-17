Дмитрий Рогозин рассказал о планах застройки территории завода им. Хруничева в Москве 

Правительство Москвы подберет девелоперов для застройки земель завода им. Хруничева в районе Филевского парка, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
«Были какие-то спекуляции по поводу земли, которая будет освобождаться в Филях, но она, во-первых, будет находиться под контролем Внешэкономбанка и будет реализована в рамках девелоперских проектов, которые будет обеспечивать правительство Москвы. С кем — это уже будет решать (мэр Москвы) Сергей Семенович Собянин», — сказал Рогозин в интервью телеканалу «РБК».
Ранее появилась информация, что часть земель центра Хруничева может быть застроена жильем для переселенцев по программе реновации. Отмечалось, что мэрия может купить участок площадью около 50 га и построить там около 1,25 млн кв.м жилья.
Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил «Интерфаксу», что столичные власти в настоящее время не планируют застраивать жильем территорию научно-производственного центра им. Хруничева, однако в целом активно рассматривают различные участки под строительство новых жилых кварталов в рамках программы реновации.