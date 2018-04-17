Систему записи к врачам узких специальностей усовершенствуют в Москве 

Проблему записи к врачам узких специальностей в столичных поликлиниках планируют разрешить в ближайшее время, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин.
«Продолжают поступать жалобы по записи к узким специалистам. Москвичи жалуются, что не всегда могут вовремя записаться. К сожалению, у нас система мониторинга ЕМИАС не позволяет четко выделить проблемные зоны, записи и «проблемных» врачей, к которым трудно записаться, направления врачей и плановый осмотр», — сказал Собянин.
Он добавил, что необходимо создать четкую понятную систему контроля за записью к врачам узких специальностей.
«Мы вместе с департаментом информационной политики работаем над этим, мы это сделаем», — пообещал в свою очередь руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.