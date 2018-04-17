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Единую информационную систему для патронажной и паллиативной помощи могут создать в Москве
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Единую информационную систему для патронажной и паллиативной помощи могут создать в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Москве планируется создать единую систему, включающую патронажную и паллиативную помощь для москвичей, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства города мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы договаривались, что проведем совещание о работе патронажной службы, паллиативной и социальной помощи на дому, создадим единую систему информационную. Обеспечим взаимодействие этих разных видов помощи, которые мы оказываем гражданам на дому. В ближайшее время запланируйте», — сказал Собянин, обращаясь к руководителю столичного департамента здравоохранения Алексею Хрипуну.
Ранее мэр столицы сообщил, что продолжительность жизни жителей Москвы достигла почти 78 лет, также удалось сократить младенческую смертность практически на треть.
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