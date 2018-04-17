Единую информационную систему для патронажной и паллиативной помощи могут создать в Москве

Москве планируется создать единую систему, включающую патронажную и паллиативную помощь для москвичей, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства города мэр столицы Сергей Собянин «Мы договаривались, что проведем совещание о работе патронажной службы, паллиативной и социальной помощи на дому, создадим единую систему информационную. Обеспечим взаимодействие этих разных видов помощи, которые мы оказываем гражданам на дому. В ближайшее время запланируйте», — сказал Собянин, обращаясь к руководителю столичного департамента здравоохранения Алексею Хрипуну Ранее мэр столицы сообщил, что продолжительность жизни жителей Москвы достигла почти 78 лет, также удалось сократить младенческую смертность практически на треть.