Новые меры поддержки малого и среднего бизнеса подготовят в Москве 

Предприятия малого и среднего бизнеса в столице получат новые виды поддержки в соответствии с их пожеланиями, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин.
«Малый и средний бизнес в Москве динамично развивается, играет все большую роль в экономике города. Тем не менее надо продолжать наращивать различные меры поддержки предпринимательства, послушаем те предложения, которые есть у Торгово-промышленной палаты и бизнес-сообществ», — сказал Собянин.
Ранее руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин сообщал, что около 5 миллиардов рублей кредитов получили малые и средние предприниматели при содействии правительства Москвы в первом квартале 2018 года.