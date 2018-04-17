Ещё
За два дня на Москву выльется треть месячной нормы осадков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

За два дня на Москву выльется треть месячной нормы осадков 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Более трети месячной нормы осадков за двое суток. Это ожидания Гидрометцентра России сильных дождей в Москве и Подмосковье. С вечера 17 апреля по вечер 19 апреля может выпасть 16 миллиметров осадков. Самый сильный дождь будет в первой половине дня 18 апреля. В среду на землю прольется сразу до 9 миллиметров осадков.
В Москве ночной дождь с грозой уже пролил на землю десятую часть апрельской нормы, сообщает "Интерфакс". С начала месяца в российской столице уже выпала треть апрельской нормы. Выпало 13 миллиметров осадков.
С середины недели в Московском регионе начнется похолодание. Днем 18 и 19 апреля температура будет 13-15 градусов. Осадков 20 апреля не ожидается. Но температура в пятницу не превысит 12-14 градусов. В выходные дни еще немного похолодает и возобновятся дожди.
Новая волна осадков продлится до начала следующей недели. Пик осадков придется на ночь между двумя выходными. В понедельник, 23 апреля, ожидаются заморозки до минус четырех градусов. Дожди могут смениться небольшим снегом. За уикенд может выпасть еще 10 миллиметров осадков.
Вести.Ru: последние новости
Марсианские станции, луноходы и ракеты: "Космос" открывается после реконструкции Изменен проект станции метро "Нижние Мневники" В рамках реновации в Москве построят сотни километров дорог
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю117
Крымский мост потроллил Украину97
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа71
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма65
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой49
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
07:55
Россия докажет, что «химатака» в Сирии была провокацией
Ближний Восток Статьи
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
04:18
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
Общество Образование
01:34
Синоптики рассказали об осадках в столице
Общество Новости Москвы
00:41
Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
Новости Москвы
00:34
Москвичи пожаловались на запах гари
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение