На проектирование метро на юго-западе Москвы претендует одна компания

МОСКВА , 17 апреля — РИА Недвижимость. Единственную заявку на конкурс по выбору проектировщика линии московского метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» подал «Метрогипротранс», сообщается на сайте госзакупок.

При начальной цене контракта в 1,78 миллиарда рублей компания готова выполнить работы за 1,74 миллиарда рублей.

Как говорится в конкурсной документации, будущая линия пройдет по территории столичных районов Ломоносовский, Гагаринский и Академический. Линия протянется от проектируемой станции «Улица Новаторов», расположенной в начале улицы Удальцова, на северо-восток вдоль Ленинского проспекта, в районе дома 68/10 свернет к «Академической» и далее пройдет вдоль Большой Черемушкинской улицы до станции «Севастопольский проспект» в районе станции МЦК «Крымская».

Планируемый участок должен соединить Большую кольцевую линию метро и МЦК. В противоположенном направлении линия должна пройти от улицы Новаторов до поселка Коммунарка в новой Москве.

Конкурс проводит оператор развития московского метрополитена «Мосинжпроект».