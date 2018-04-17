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На проектирование метро на юго-западе Москвы претендует одна компания
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На проектирование метро на юго-западе Москвы претендует одна компания 

РИА Недвижимость 58 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 17 апреля — РИА Недвижимость. Единственную заявку на конкурс по выбору проектировщика линии московского метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» подал «Метрогипротранс», сообщается на сайте госзакупок.
При начальной цене контракта в 1,78 миллиарда рублей компания готова выполнить работы за 1,74 миллиарда рублей.
Как говорится в конкурсной документации, будущая линия пройдет по территории столичных районов Ломоносовский, Гагаринский и Академический. Линия протянется от проектируемой станции «Улица Новаторов», расположенной в начале улицы Удальцова, на северо-восток вдоль Ленинского проспекта, в районе дома 68/10 свернет к «Академической» и далее пройдет вдоль Большой Черемушкинской улицы до станции «Севастопольский проспект» в районе станции МЦК «Крымская».
Планируемый участок должен соединить Большую кольцевую линию метро и МЦК. В противоположенном направлении линия должна пройти от улицы Новаторов до поселка Коммунарка в новой Москве.
Конкурс проводит оператор развития московского метрополитена «Мосинжпроект».
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