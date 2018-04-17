Павильон «Макет Москвы» снова открыт для горожан и гостей столицы

Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Горожане и гости столицы снова могут посещать павильон «Макет Москвы».

— Павильон «Макет Москвы» с сегодняшнего дня вновь открыт для всех желающих и готов знакомить посетителей с точной копией центральной части Москвы , выполненной в масштабе 1:400, — пояснил Сергей Левкин

По данным пресс-службы Департамента градостроительной политики, павильон работает с 11 до 19 часов, кроме понедельника. В этот день «Макет Москвы» закрыт на выходной. ПО словам Сергея Левкина, продолжаются работы по модернизации павильона. К празднованию Дня Победы планируется проведение нового светового шоу «День Победы в Москве».

Ежемесячно павильон посещают свыше 11 тысяч москвичей и гостей столицы.

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