Москвичи пожаловались на запах гари

Москвичи снова пожаловались на запах гари

Москвичи снова жалуются на запах гари, а Мосэкомониторинг фиксирует нарушение норм предельно-допустимой концентрации сероводорода на востоке Москвы . В полночь в районе Косино-Ухтомский норма оказалась превышена в 4,5 раза, в Выхино-Жулебино — в 2,2 раза, в Рязанском и Новокосине — в 1,8 раза, а в Марьине и Люблине — в 1,4 раза.

Специалисты объясняют ухудшение экологической обстановки сложившимися метеоусловиями. Из-за безветренной погоды затруднилось рассеивание вредных веществ в атмосфере. Предполагается, что ситуация изменится уже днем 17 апреля. Запах идет с полигона «Кучино», считает корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов . Кроме того, москвичи жалуются на запах горящей травы.

— Дело в том, что полигон в Кучине является основным источником запаха на востоке Подмосковья , а иногда эти запахи проникают даже до центра Москвы и отдаленных северо-западных районов, как это было, например, прошлой зимой. Свалку в Кучине сейчас успешно дегазируют. Потому что, если бы дегазации не было, мы бы ощущали с вами запах, особенно жители востока области, практически каждый день. Связано это, конечно, с направлением ветра, прежде всего, когда ветер дует с восточной части в сторону Москвы и задевает восточные окраины. Еще немаловажным фактором наличия запаха является химическая активность внутри полигона, но это уже к специалистам, которые занимаются утилизацией и реорганизацией этого полигона.

— В соцсетях еще местные жители, например, в Филях, пишут, что жгут траву или листья.

— Да, сейчас по линии МЧС очень много вызовов на пал травы так называемый. По закону пал травы запрещен всеми методами и на всей территории РФ . Но все равно жители, может быть, где-то даже не зная своей ответственности, устраивают палы, может быть, даже не предумышленно.

Пал травы заметили в районе Фили-Давыдково возле железнодорожного полотна. Об этом пишут в социальных сетях местные жители, в частности, они сообщают об этом в группе района. За пал травы в России предусмотрен штраф от 20 тысяч рублей.