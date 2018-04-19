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Метро Екатеринбурга станет лучше работать в час пик
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Метро Екатеринбурга станет лучше работать в час пик 

АиФ Урал 19 минут назад
Фото: АиФ Урал
Метрополитен Екатеринбурга улучшит свою работу в час пик. На станциях будут установлены дополнительные рамки безопасности, котоыре смогут пропускать большее количество пассажиров, об этом сообщает в четверг, 19 апреля, «АиФ-Урал».
В екатеринбургской подземке появится сразу 10 новых рамок металлодетекторов. Каждая из них оборудована 18 чувствительными дачтиками: тремя парами вертикальных и шестью — горизонтальных. С их помощью специалисты смогут обнаружить у пассажиров предметы, запрещенные к провозу в метро.
Новые рамки установят в подземке в течение этого дня. Обновления произойдут на четырех станциях с большим пассажиропотоком: «Площадь 1905 года», «Проспект Космонавтов», «Геологическая» и «Ботаническая». Теперь пассажирам станет легче в часы пик, раньше из-за рамок людям приходилось толкаться в очереди.
Напомним, до этого стало известно о том, что в метро Екатеринбурга могут ввести пересадочный тариф. Общественники создали петицию, с которой планируют обратиться к сити-менеджеру Екатеринбурга Александру Якобу. Активисты уверены, что из-за того, что пересадочный тариф действует только в наземном транспорте, пассажирам приходится переплачивать, когда они пользуются метрополитеном. А это, говорят общественники, негативно сказывается на отношении к общественному транспорту в целом: люди, недовольные ситуацией, пересаживаются на личные автомобили или такси, что загрязняет экологию.
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