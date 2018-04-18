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Движение на красной линии петербургского метро восстановлено
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Движение на красной линии петербургского метро восстановлено 

Интересант 2 часа назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Пресс-служба Петербургского метрополитена сообщила, что в 14.02 движение на красной — самой старой — линии подземки было восстановлено после «блокады», произошедшей из-за поломки состава у станции «Владимирская». Сломался красный же «Юбилейный» поезд, который примерно час буксировали в депо.
Поезда следовали от станции «Девяткино» до «Площади Ленина» и от «Проспекта Ветеранов» до «Нарвской» с увеличенным интервалом. Были закрыты для пассажиров «Чернышевская», «Площадь Восстания», «Владимирская», «Пушкинская», «Технологический институт», «Балтийская».
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