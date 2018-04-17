Два многоквартирных дома построят в Некрасовке

Еще два 16-этажных трехсекционных многоквартирных дома возведут на территории района Некрасовка по адресу: Люберецкие поля аэрации, квартал 14, корпуса 8 и 10.

— Дома рассчитаны на 420 квартир разной площади и конфигурации, — сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. — На первых этажах разместятся нежилые помещения, где в будущем смогут открыться магазины и предприятия сферы услуг.

Общая площадь квартир составит 10 856 квадратных метров. В каждой из секций дома будет размещено по два лифта — грузовой (до 1 000 килограмм) и пассажирский (до 400 килограмм).

На прилегающей территории оборудуют места для отдыха, игровые и спортивные площадки, плоскостные парковки с местами для автомобилей маломобильных граждан. Кроме того, будут обустроены внутридворовые проезды.