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Два многоквартирных дома построят в Некрасовке
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Два многоквартирных дома построят в Некрасовке 

Префектура Юго-Восточного административного округа 13 часов назад
Фото: uvao.mos.ru
Еще два 16-этажных трехсекционных многоквартирных дома возведут на территории района Некрасовка по адресу: Люберецкие поля аэрации, квартал 14, корпуса 8 и 10.
— Дома рассчитаны на 420 квартир разной площади и конфигурации, — сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. — На первых этажах разместятся нежилые помещения, где в будущем смогут открыться магазины и предприятия сферы услуг.
Общая площадь квартир составит 10 856 квадратных метров. В каждой из секций дома будет размещено по два лифта — грузовой (до 1 000 килограмм) и пассажирский (до 400 килограмм).
На прилегающей территории оборудуют места для отдыха, игровые и спортивные площадки, плоскостные парковки с местами для автомобилей маломобильных граждан. Кроме того, будут обустроены внутридворовые проезды.
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