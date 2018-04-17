Ещё
На майские праздники и в летний сезон КЖД назначает доппоезда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На майские праздники и в летний сезон КЖД назначает доппоезда 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На майские праздники и в летний сезон на Калининградской железной дороге увеличивается количество поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба компании.
Дополнительные поезда между Калининградом и Санкт-Петербургом пойдут из Калининграда 27, 28 апреля, 1, 2 и 5 мая; из Санкт-Петербурга — 28, 29 апреля, 2, 3 и 6 мая. Скорый поезд № 148/147 сообщением Калининград — Москва в мае будет курсировать 26, 27 апреля, 1, 5 и 12 мая; из Москвы в Калининград — 27, 28 апреля, 2, 6 и 13 мая.
С 24 мая частота курсирования московского поезда увеличивается до двух раз в неделю (из Калининграда по четвергам и воскресеньям, из Москвы по понедельникам и пятницам). 27 мая поезд № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург начнет курсировать 4 раза в неделю. А с 7 июня в состав поезда включается прицепной вагон Калининград — Полоцк.
АиФ: последние новости
На Радоницу пустят дополнительные автобусы до калининградских кладбищ До 31 мая закрывается сквозное движение по улице Фрунзе в Калининграде «Всем покинуть здание». Какие нарушения находят в торговых центрах региона?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю111
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа82
Крымский мост потроллил Украину92
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма69
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой53
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
04:43
Бывший муж Навки решил избавиться от жилья
Шоу-бизнес
07:55
Россия докажет, что «химатака» в Сирии была провокацией
Ближний Восток Статьи
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
01:24
Российские ВМС сыграли в кошки-мышки с британской подлодкой
Ближний Восток Оружие
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
04:18
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение