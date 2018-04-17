На майские праздники и в летний сезон КЖД назначает доппоезда

На майские праздники и в летний сезон на Калининградской железной дороге увеличивается количество поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба компании. Дополнительные поезда между Калининградом Санкт-Петербургом пойдут из Калининграда 27, 28 апреля, 1, 2 и 5 мая; из Санкт-Петербурга — 28, 29 апреля, 2, 3 и 6 мая. Скорый поезд № 148/147 сообщением Калининград — Москва в мае будет курсировать 26, 27 апреля, 1, 5 и 12 мая; из Москвы в Калининград — 27, 28 апреля, 2, 6 и 13 мая. С 24 мая частота курсирования московского поезда увеличивается до двух раз в неделю (из Калининграда по четвергам и воскресеньям, из Москвы по понедельникам и пятницам). 27 мая поезд № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург начнет курсировать 4 раза в неделю. А с 7 июня в состав поезда включается прицепной вагон Калининград — Полоцк