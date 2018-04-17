Бесплатный автобус до кладбища запустили от станции метро «Домодедовская»

Бесплатный автобусный маршрут до Домодедовского кладбища запустили во вторник, 17 апреля. Действовать он будет только один день.

Весь маршрут автобуса №Э1 проходит от станции метро «Домодедовская» до кладбища. Кроме того, для посетителей на личном транспорте из деревни Колычево курсируют автобусы №Э2. Они также следуют до Домодедовского кладбища.

Введение дополнительных автобусов по этим маршрутам связано с массовым посещением кладбищ 17 апреля. В этот день празднуется Радуница. Еще ее называют Родительским днем, когда христиане навещают своих ушедших родственников и делят с ними радость великого праздника Пасхи.