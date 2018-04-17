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Бесплатный автобус до кладбища запустили от станции метро «Домодедовская»
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Бесплатный автобус до кладбища запустили от станции метро «Домодедовская» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Бесплатный автобусный маршрут до Домодедовского кладбища запустили во вторник, 17 апреля. Действовать он будет только один день.
Весь маршрут автобуса №Э1 проходит от станции метро «Домодедовская» до кладбища. Кроме того, для посетителей на личном транспорте из деревни Колычево курсируют автобусы №Э2. Они также следуют до Домодедовского кладбища.
Введение дополнительных автобусов по этим маршрутам связано с массовым посещением кладбищ 17 апреля. В этот день празднуется Радуница. Еще ее называют Родительским днем, когда христиане навещают своих ушедших родственников и делят с ними радость великого праздника Пасхи.
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