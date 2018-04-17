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Детский парк в Орле закроют на три дня
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Детский парк в Орле закроют на три дня 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
С 17 по 19 апреля в Орле закроют детский парк, сообщила пресс-служба мэрии. Из-за противоклещевой обработки территории парка в эти дни там будет запрещено находиться.
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