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Детский парк в Орле закроют на три дня
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Детский парк в Орле закроют на три дня
АиФ
2 часа назад
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Фото:
АиФ
С 17 по 19 апреля в
Орле
закроют детский парк, сообщила пресс-служба мэрии. Из-за противоклещевой обработки территории парка в эти дни там будет запрещено находиться.
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