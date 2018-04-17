На «Активном гражданине» жители столицы проголосовали за велопарковки возле московских библиотек

Также жители столицы выбрали путем голосования на «Активном гражданине» еще одну услугу — ламинирование документов.

С каждым годом библиотеки Москвы становятся все более популярными у горожан. Новинки книжного рынка, мастер-классы и выставки, встречи с писателями — все это уже сложилось в привычный образ современной городской библиотеки.

В январе 2016 года в проекте «Активный гражданин» завершилось многоэтапное голосование по вопросам улучшения работы московских библиотек. Идеи для обсуждения были предложены участниками краудсорсинг-проекта Правительства Москвы «Моя библиотека» в 2015 году.

Один из блоков голосования, где приняли участие порядка 205 тыс. человек, был посвящен комфортности пребывания в учреждениях (https://ag.mos.ru/poll/1518) — предлагалось обсудить необходимость в велопарковках у входов столичных библиотек. В итоге 71,32% активных граждан поддержали идею создания велопарковок возле столичных читален. На сегодняшний день зоны парковки двухколесного транспорта появились уже возле 23 библиотек в 8 округах Москвы (ВАО, ЗАО, ЗелАО, СВАО, ЦАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО). В будущем этот список будет расширен.

Кроме того, в разделе голосования «Моя библиотека: дополнительные услуги» около 230 тысяч человек обсудили вопросы новых сервисов в библиотеках. 89,10% участников голосования поддержали предложение установить в библиотеках аппараты, в которых за небольшую плату можно будет отсканировать, распечатать или заламинировать документ (https://ag.mos.ru/poll/1509). Уже сейчас эта услуга доступна посетителям 321 библиотеки Москвы в 129 районах города.