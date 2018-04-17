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Памятник столичным пожарным открылся в центре Москвы
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Памятник столичным пожарным открылся в центре Москвы 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Памятник пожарным открылся на территории главного управления МЧС по Москве, расположенного по адресу ул. Пречистенка, д. 22, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с места события.
«Сегодня великое, событие для всех москвичей, потому что мы увековечили память московским, а в их лице — всем огнеборцам нашей великой страны. Каждый здравомыслящий человек всегда в своем сердце несет память о тех, кто в ту или иную трудную минуту спас ему жизнь. Здесь история и символ нашего пожарного гарнизона. В будущем памятник станет местом экскурсий для москвичей, для гостей столицы», — сказал к ходе открытия памятника заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.
Автором проекта памятника выступил старший преподаватель МГХАИ им. В. Сурикова, скульптор Евгений Тетерин. Проект памятника огнеборцам столицы представляет собой композицию из восьми фигур огнеборцев.
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