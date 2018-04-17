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Москвичам пообещали аномальную погоду
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Москвичам пообещали аномальную погоду
News.ru
33 минуты назад
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По данным синоптиков, сегодня, 17 апреля, в столице столбики термометров поднимутся до 23 °C. В вечернее время и ночью ожидаются осадки в виде дождя. Об этом свидетельствуют данные, приведённые погодным центром «Фобос».
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