В метро появились наклейки с просьбой уступить место беременным

В подвижном составе Московского метрополитена появилось 2700 наклеек с просьбой уступить место беременным женщинам. Об этом

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«В поездах метро разместили более 2,7 тысячи стикеров с просьбой уступить место беременным. Красно-белые стикеры с надписью: «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам» появились в 386 поездах метро», — рассказал Ликсутов.

Наклейки, размером 20х15 сантиметров разместили над дверями вагонов рядом со схемой метро, чтобы их увидело максимальное количество пассажиров.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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