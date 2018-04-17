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В метро появились наклейки с просьбой уступить место беременным
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В метро появились наклейки с просьбой уступить место беременным 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
В подвижном составе Московского метрополитена появилось 2700 наклеек с просьбой уступить место беременным женщинам. Об этом
сообщает
агенство РИА Новости со ссылкой на главу дептранса Саксима Ликсутова.
«В поездах метро разместили более 2,7 тысячи стикеров с просьбой уступить место беременным. Красно-белые стикеры с надписью: «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам» появились в 386 поездах метро», — рассказал Ликсутов.
Наклейки, размером 20х15 сантиметров разместили над дверями вагонов рядом со схемой метро, чтобы их увидело максимальное количество пассажиров.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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