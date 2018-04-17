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В библиотеках Москвы теперь можно ламинировать документы
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В библиотеках Москвы теперь можно ламинировать документы 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Новые услуги появились после того, как на портале «Активный гражданин» прошла серия голосований на тему работы столичных библиотек.
В январе 2016 года в проекте «Активный гражданин» завершилось многоэтапное голосование по вопросам улучшения работы московских читален. Идеи для обсуждения были предложены участниками краудсорсинг-проекта Правительства Москвы «Моя библиотека» в 2015 году.
К примеру, один из опросов, участниками которого стали порядка 205 тысяч человек, был посвящен комфортности пребывания в учреждениях, и в частности — организации велопарковок у входа в библиотеку. 71,32% активных граждан проголосовали «за», в результате чего к настоящему моменту парковки для велосипедов появились уже возле 23 библиотек в Восточном, Западном, Зеленоградском, Северо-Восточном, Центральном, Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах.
Также обсуждались и возможности введения новых услуг в библиотеках. Так, в опросе «Моя библиотека: дополнительные услуги» участвовало более 230 тысяч горожан, из которых 89,10% респондентов поддержали предложение установить в библиотеках аппараты, в которых за определенную плату можно будет отсканировать, распечатать или заламинировать документ. В настоящее время эта услуга доступна посетителям 321 библиотеки Москвы в 129 районах города.
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