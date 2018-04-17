В библиотеках Москвы теперь можно ламинировать документы

Новые услуги появились после того, как на портале «Активный гражданин» прошла серия голосований на тему работы столичных библиотек.

В январе 2016 года в проекте «Активный гражданин» завершилось многоэтапное голосование по вопросам улучшения работы московских читален. Идеи для обсуждения были предложены участниками краудсорсинг-проекта Правительства Москвы «Моя библиотека» в 2015 году.

К примеру, один из опросов, участниками которого стали порядка 205 тысяч человек, был посвящен комфортности пребывания в учреждениях, и в частности — организации велопарковок у входа в библиотеку. 71,32% активных граждан проголосовали «за», в результате чего к настоящему моменту парковки для велосипедов появились уже возле 23 библиотек в Восточном, Западном, Зеленоградском, Северо-Восточном, Центральном, Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах.