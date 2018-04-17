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Движение перекроют на двух улицах в центре Москвы 22 апреля из-за проведения религиозных мероприятий
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Движение перекроют на двух улицах в центре Москвы 22 апреля из-за проведения религиозных мероприятий 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
«Движение будет перекрыто 22 апреля с 3:00 до 22:00 на участке ул. Петровка от Петровского бульвара до Петровского пер., в Крапивенском пер. (организация одностороннего движения) и на участке ул. Петровка от Петровского пер. до Крапивенского пер. (организация двухстороннего движения) из-за проведения религиозных мероприятий», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по той же причине 22 апреля с 00:00 до 23:59 движение перекроют на участке Елисеевского пер. от Брюсова пер. до д. 4/16 по Елисеевскому пер.
«Кроме того, движение перекроют 22 апреля с 7:00 до 15:00 на участке проезда от 1-й ул. Бухвостова до ул. Краснобогатырская», — отметили в инфоцентре.
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