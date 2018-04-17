«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз животных и велосипедов

Компания "Аэроэкспресс" упростила правила провоза животных и велосипедов в аэроэкспрессах на всех направлениях, теперь провезти питомцев и велотранспорт можно бесплатно, сообщается в пресс-релизе компании.

"Комфорт наших пассажиров — приоритет деятельности компании. Мы упростили правила проезда в "Аэроэкспресс" — пассажирам с велосипедами и животными теперь не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета для их перевозки", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Аэроэкспресса" Валерия Федорова.

Отмечается, что ранее стоимость перевозки домашних животных составляла 100 рублей, одного велосипеда в неразобранном виде — 50 рублей.

Компания напоминает, что перевозить велосипеды разрешается исключительно в тамбуре поезда. Мелких домашних животных следует перевозить в специальных контейнерах на местах, предназначенных для ручной клади. Собак крупных пород — в тамбуре поезда под наблюдением хозяев с соблюдением санитарно-гигиенических норм.