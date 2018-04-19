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22 апреля в центре Ярославля ограничат движение из-за велопробега
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22 апреля в центре Ярославля ограничат движение из-за велопробега 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В воскресенье, 22 апреля, из-за велопробега в центре города запретят движение транспорта.
Как сообщают в пресс-службе мэрии Ярославля, ограничение будет действовать с 7 до 18 часов на следующих участках улиц:
Советская площадь, Народный переулок, Волжская набережная (верхний ярус), Пятницкий съезд, Волжская набережная (нижний ярус), Которосльная набережная (нижний ярус), улица Почтовая, площадь Челюскинцев.
На тех же дорожных объектах ограничат стоянку и остановку автомобилей с 20 часов 21 апреля до 18 часов 22 апреля.
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 Ещё 6 источников 
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