22 апреля в центре Ярославля ограничат движение из-за велопробега

В воскресенье, 22 апреля, из-за велопробега в центре города запретят движение транспорта.

Как сообщают в пресс-службе мэрии Ярославля, ограничение будет действовать с 7 до 18 часов на следующих участках улиц:

Советская площадь, Народный переулок, Волжская набережная (верхний ярус), Пятницкий съезд, Волжская набережная (нижний ярус), Которосльная набережная (нижний ярус), улица Почтовая, площадь Челюскинцев.

На тех же дорожных объектах ограничат стоянку и остановку автомобилей с 20 часов 21 апреля до 18 часов 22 апреля.